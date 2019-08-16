أفنان القاسم - قالوا: عيسى السعيد

2019/08/16 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم *********************توضيحوقفات وليست مواقف، فالمواقف من ورائها غاية ما، والوقفات كلمات أو لحظات تَعِدُنا وتُعِدُّنا لنتخذ موقفًا، هدفي ليس هذا أو ذاك، هدفي توثيق بعض الكتابات عني في هذا المنبر، وفي هذه اللحظة الحاسمة من عمري الأدبي، وأنا أعيد زيارة الكتاب المقدس، وأتعرض لشتى ردود الفعل، وهي كذلك مناسبة لأرتاح.*********************حوار شامل مع الروائي د.أفنان ا......

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