2019/08/16 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبـر عبد الحسين الهنين مستشار رئيس مجلس الوزراء، ان العراق كان لاعبا رئيسا في حل أزمة ناقلة النفط الايرانية المحتجزة في جبل طارق، وذلك بالتزامن مع قرب الافراج عنها.وذكر الهنين عبر حسابه الشخصي في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ، ان “ناقلة النفط الإيرانية (غريس 1) تستعد للإبحار تحت اسم وعلم جديدين باتجاه البحر المتوسط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشـار حكومـي : العراق كان لاعبا رئيسـا في حل ازمة ناقلـة النفط الايرانـية المحتجزة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشـار حكومـي : العراق كان لاعبا رئيسـا في حل ازمة ناقلـة النفط الايرانـية المحتجزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).