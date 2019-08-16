ما حقيقة زيارة وفد من النجباء لوزارة الدفاع بشأن اساءة الناصري.. تعرف على تطورات الحدث

2019/08/16 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق كشف مصدر مطلع، حقيقة زيارة وفد من حركة النجباء الى وزارة الدفاع واللقاء بوزيرها نجاح الشمري بشأن اساءة احد قيادي الحركة للجيش العراقي.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” ان “الصور التي تداولتها وسائل الاعلام، وتظهر لقاء وزير الدفاع نجاح الشمري بوفد من حركة النجباء، هي قديمة وتعود لاول ايام تنصيب الشمري وزيرا، […]

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