الخارجية الأميركية تهدد بفرض عقوبات على طاقم “غريس1” لصلته بالحرس الثوري الإيراني

2019/08/16 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هددت واشنطن بحظر منح تأشيرات دخول لطاقم ناقلة النفط الإيرانية “غريس واحد” بعدما قررت سلطات جبل طارق الإفراج عنها رغم المعارضة الأميركية.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن الناقلة تساعد الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن ضمن المنظمات الإرهابية، مبينة أن طواقم السفن التي تساعد الحرس الثوري الإيراني من خلال نقل النفط من إيران، لا يستطيعون الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالإرهاب.

وأضافت، أن سياسة واشنطن تنطبق على عناصر طاقم “غريس واحد” وفرض حظر عليهم بتهمة تقديم دعم مادي للحرس الثوري الإيراني.

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