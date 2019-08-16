نائب يكشف عن تهريب للعملة وادخال بضائع فاسدة

2019/08/16 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب فرات التميمي، اليوم الجمعة، عن وجود عمليات تهريب للعملة وادخال بضائع فاسدة من خلال مزاد العملة، داعيا لتعاون البنك المركزي مع الحكومة والبرلمان لايجاد طريقة يتم فيها السيطرة على المزاد.وقال التميمي، في تصريح صحافي، ان "مزاد العملة هو تجارة خارجية والبعض منه يذهب باتجاه تبييض العملة وغسيل الأموال لاننا لانستطيع التعميم بالمجمل فهناك مبالغ فعليا تذهب لاستيراد بضائع".

وأضاف، أن "هناك اثباتات بالدليل القاطع بوجود عمليات تهريب للعملة وادخال لبضائع فاسدة وغيرها من الفواتير المزورة لبضائع لم تدخل البلد اصلا من خلال مزاد العملة"، لافتا الى "ضرورة ان يكون هناك وضوح بمزاد العملة واعادة النظر في الياته لان مايجري من عمليات تهريب ينهك اقتصاد البلد".

واكد التميمي، على "ضرورة ان يتعاون البنك المركزي مع الحكومة ومجلس النواب لايجاد طريقة يتم فيها السيطرة على مزاد العملة".

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