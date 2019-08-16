ضربة مبكرة لريال مدريد.. إصابة أحد نجومه

2019/08/16 | 17:19

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بغداد اليوم - متابعة

أكد النادي الملكي إصابة إدين هازارد، لاعبه البلجيكي، أثناء التدريبات قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني؛ بحسب موقع "في الجول".

وتم تشخيص حالة الجناح البلجيكي بالإصابة في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن.

ووفقا لبعض التقارير، فإن مدة غياب لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، ربما تستغرق 3 أسابيع.

ويفتتح ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني، تحت قيادة الفرنسي، زين الدين زيدان، بمواجهة سيلتا فيجو خارج القواعد.

وسيرتدي إدين هازارد، لاعب الفريق الملكي المنضم إليه من صفوف تشيلسي في الانتقالات الصيفية الجارية رقم (7).

وارتدى اللاعب البلجيكي رقم 50 في المباريات الودية.

وسجل إدين هازارد، أول أهدافه مع ريال مدريد، في المباراة الودية التي جمعت الفريق الملكي، بنظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، وديا.

بغداد اليوم - متابعة

أبدى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، استعداده لتقديم تضحيات كبرى لتسهيل عودته مرة أخرى إلى فريقه السابق برشلونة.

وكشفت صحيفة "le10sport" الفرنسية، أن نيمار وافق على تقليل راتبه بقيمة ت

بغداد اليوم- متابعة

سينطلق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، غدًا الجمعة، بعد أن عززت أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد صفوفها خلال فترة الانتقالات التي شهدت عدة صفقات قياسية أبرمتها الأندية الثلاثة وتجاوزت قيمتها مجتمعة أكثر من

بغداد اليوم - متابعة

توج ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي عقب فوزه بركلات الترجيح 5-4 على تشيلسي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، الخميس، في المباراة التي أقيمت في اسطنبول.

وأحرز للفائز ساديو ماني هدفين في (د.48 و95)، فيما سجل للخ

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