مستشفى ابن الهيثم يكشف عن أعداد الإصابات بسبب ألعاب الأطفال خلال العيد في بغداد

2019/08/16 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون في العاصمة بغداد، عن الحصيلة النهائية للإصابات الناتجة عن ألعاب الأطفال، ذات الاطلاقات البلاستيكية، خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد مدير المستشفى عمار فؤاد عيسى في بيان، ان شعبة الطوارئ استقبلت تسعمئة واربعة عشر مراجعاً خلال أيام العيد، فيما سجلت إصابة أكثر من ست وعشرين حالة إصابة في العين، جراء استخدام الألعاب المحرضة على العنف، ذات الاطلاقات البلاستيكية المسماة محليا بـ” الصجم”، مبينا ان معظم تلك الإصابات كانت خطيرة، وتطلبت ادخال المصابين صالة العمليات لتلقي العلاج، على الرغم من التحذيرات والمناشدات المتكررة، التي اطلقتها دائرة صحة الرصافة، ومستشفى ابن الهيثم للعيون، في أوقات سابقة، عبر وسائل الاعلام المختلفة، بشأن خطورة استخدام تلك الألعاب.

وشدد عيسى على ضرورة تفعيل الاجراءات القانونية الرادعة، للحد من انتشار تلك الألعاب الخطيرة، وتداولها في الأسواق المحلية، لما تتسبب به سنويا بالكثير من حالات الإصابة لدى الأطفال، والتي قد تؤدي الى فقدان العين والعمى في أغلب الأحيان.

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