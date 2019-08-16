بسبب حمى السكن.. ديالى تفقد الفي دونم من اقدم بساتينها

2019/08/16 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن فقدان اكثر من الفي دونم من اقدم بساتين المحافظة بسبب حمى السكن على مدار

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