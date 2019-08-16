2019/08/16 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقلة النفط الإيرانية "غريس واحد" بدأت تتحرك في طريقها لمغادرة مياه جبل طارق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/16 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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