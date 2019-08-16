سيميوني يتسلح بخمسة من ناشئي ريال مدريد !

2019/08/16 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 لاعبين من ناشئي ريال مدريد في قائمة سيميوني مع أتليتكو مدريد ادان لورينتي هيرموسو موراتا ساؤول

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