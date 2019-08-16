2019/08/16 | 17:28

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بعد ٧٢ ساعة من الجريمة ..



القبض على ثلاث متهمين بقتل شاب في الديوانية (صور)

اعلنت قيادة شرطة الديوانية القاء القبض على ثلاث متهمين بقتل شاب في

المحافظة .وقالت القيادة في بيان ، ان قوة مشتركة من مركز شرطة سومر وبقية

الاجهزة الامنية وبعد مرور ٧٢ ساعة فقط تمكنت من إلقاء القبض على ٣

متهمين بحادث القتل الذي راح ضحيته شاب في العشرينات من العمر بعد

تعرضه لعدة طعنات في جسمه بواسطة سكين فيما اعترف المتهمين أثناء سير

التحقيق معهم في قسم مكافحة الإجرام بإشراف العميد حيدر حسن منخي

بارتكابهم الحادث بسبب مشاكل اجتماعية[5:11 PM, 8/16/2019] حسن موقع:

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