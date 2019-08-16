وزير الداخلية يأمر بإبعاد عمالة بنغلادش المخالفين لشروط الاقامة من العراق

2019/08/16 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتنفذ الأجهزة الأمنية بشكل مستمر حملات أمنية لملاحقة العمال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة، حيث يتم إلقاء القبض على العشرات منهم، وغالبيتهم يحملون الجنسية البنغالية.وشهدت البلاد خلال الأعوام الأخيرة زيادة واضحة في اعتماد الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العمالة الآسيوية، ونسبة كبيرة منهم من بنغلادش.

انتهى.ص.هـ.ح.

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