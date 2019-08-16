ممثل خامنئي في الجيش الإيراني: يجب زيادة عدد الشيعة من خلال جهاد الإنجاب

2019/08/16 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدينا اليوم كربلاء وسوريا وسامراء"

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