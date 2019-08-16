2019/08/16 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد/ خطوة برس قالت وزرة الكهرباء اليوم الجمعة إن الشبكة الوطنية تعرضت خلال الأيام الماضية لعدة حوادث عرضية وتزامنت مع حلول عيد الأضحى، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الأحمال على المحولات، والتجاوز على شبكات التوزيع.وأكدت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنها “أستنفرت جميع ملاكاتها لتلافي الأضرار الناجمة، وتمت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء: تعرض الشبكة لعدة حوادث خلال العيد وكالة خطوة برس.

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