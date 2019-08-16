شرطة الديوانية تعلن القاء القبض على ثلاثة متهمين بقتل شاب

2019/08/16 | 17:34

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بقتل شاب عشريني في ال...

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