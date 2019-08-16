2019/08/16 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال المتحدث باسم وزارة الدفاع ، اللواء تحسين الخفاجي في حديث متلفز لـ”قناة نيوز” وتابعه “المركز الخبري الوطني NNC” ، الجمعة، إن الحملة الأمنية، التي تم إطلاقها الخميس، تهدف إلى ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية في عدة مناطق عراقية.وأوضح الخفاجي أنه جرى إطلاق 3 عمليات أمنية بناءا على معطيات ومعلومات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع: المعركة مع “داعش” استخباراتية المركز الخبري الوطني.

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