2019/08/16 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصر الله: حرب تموز 2006 كانت مكملة للغزو الأميركي للعراق وأفغانستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/16 | 18:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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