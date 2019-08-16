العداء الدولي عدنان طعيس : تقدمت لي عروض لتمثيل بلد آخر غير العراق ورفضتها

2019/08/16 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العداء الدولي عدنان طعيس في ضيافة وكالة الرياضة الان ((تقدمت لي عروض تمثيل بلد اخر غير العراق ولكن رفضت)) ((أصبحت بطل اسيا وبطل من طراز كبير ولكن لم استطيع تحقيق ميدالية الاولمبية )) حاورة / حيدر عبد الجليل/ واسط عَدّاء قهر كل الصعوبات والظروف التي تُحيط به وبمدينته ناحية الموفقية جنوب محافظة واسط التي قدمته

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