قائد عمليات البصرة يوجه بنصب “سيطرات مفاجئة“ لفرض هيبة الدولة

2019/08/16 | 18:21

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أن مركز العمليات المشترك حول المنطقة الآمنة في سوريا، سيبدأ عمله الأسبوع المقبل.

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، أن المعركة مع تنظيم داعش في البلاد، استخباراتية بحتة.

ونقلت محطة "سكاي نيوز عربية"، عن الخفاجي قوله، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الحملة ال

بغداد اليوم- اربيل

أفاد مصدر أمني من محافظة أربيل، الجمعة (16 آب 2019)، بمقتل أب وابنه في نزاع عشائري بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أباً وابنه قتلا بنزاع عشائري حدث بين عائلتين، في اربيل ".

وأضاف، أن "منف

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