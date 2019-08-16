النزاهة تكشف تفاصيل ضبط 3 موظفين بينهم مسؤول متلبسين بالرشوة في منفذ أم قصر

2019/08/16 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

كشفت

هيأة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبطها 3 موظفين، بينهم مسؤول، متلبسين بالرشوة في

منفذ أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقال

إعلام الهيأة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ملاكات

مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة في محافظة البصرة تمكنت، بعد متابعةٍ وتحرٍّ وجمع

معلوماتٍ، وبموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، من ضبط مسؤول وحدة السنويات في المدونة

الدوليَّة – البوابة الرئيسة – بالمنفذ وموظفين آخرين يعملان بمعيته متلبسين

بجريمة الرشوة”، مبينا أن “المتهمين المضبوطين بالجرم المشهود، كانوا قد

اعتادوا على أخذ مبالغ من سواق الشاحنات الداخلة والخارجة من المنفذ لحسابهم

الشخصي، ويجبون جراء ذلك مبالغ طائلة بدون وجه حق”.

وأضاف

البيان، أن “عمليات المراقبة والتحري التي أجرتها المديريَّة قادت إلى ضبط

المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، إذ تم سوقهم بصحبة المبرزات الجرميَّة إلى قاضي

التحقيق الخفر، الذي قرَّر توقيفهم لحين

عرضهم على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقه”.

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