وصول اول عائلة ايزيدية الى برلين

2019/08/16 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ترجمة وصلت عائلة مكونة من ثمانية ايزيديين إلى العاصمة الالمانية برلين يوم الأربعاء الماضي 14.08.2019، في أحدث برنامج للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) لمساعدة الايزيديين في دخولهم إلى أوروبا، والذي أصبح وصولهم ممكنآ من خلال برنامج القبول الإنساني الإقليمي (HAP) التابع لولاية براندنبورغ الألمانية.حيث كان برفقة العائلة موظفو المنظمة الدولية للهجرة خلال …

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