فوائد لاتعرفونها لليقطين

2019/08/16 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يحتوي اليقطين على عناصر غذائية يحتاجها الجميع للحصول على غذاء صحي ومتوازن مفيد للجسم، فهو غني بالفيتامينات والألياف الغذائية والمعادن والدهون غير المشبعة

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