2019/08/16 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد نصر الله: عندما يكون لدينا موقفا رسميا شجاعا وقويا وجيشا قويا وشعبا ومقاومة لن يستطيعوا أن يلحقوا الهزيمة بنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/16 | 18:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد نصر الله: عندما يكون لدينا موقفا رسميا شجاعا وقويا وجيشا قويا وشعبا ومقاومة لن يستطيعوا أن يلحقوا الهزيمة بنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد نصر الله: عندما يكون لدينا موقفا رسميا شجاعا وقويا وجيشا قويا وشعبا ومقاومة لن يستطيعوا أن يلحقوا الهزيمة بنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).