2019/08/16 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين بتهمة الإرهاب في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقت تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “استخبارات لواء المشاة (25) تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة (٤) أرهاب”.واضافت، ان”ذلك كان ضمن قاطع مسؤولية الفوجين “الثاني والثالث” في اللواء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: القبض على ثلاثة ارهابيين في العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: القبض على ثلاثة ارهابيين في العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).