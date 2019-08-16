إخلاص الدليمي: وجود مساع نيابية لتغيير فقرات كثيرة من الموازنة العام المقبل

2019/08/16 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النائبة إخلاص الدليمي

كشفت النائبة إخلاص الدليمي، عن مساع نيابية لتغيير فقرات كثيرة من الموازنة العام المقبل.

وعزت الدليمي في تصريح، وجود هذه المساع، الى اعتماد الحكومة طوال السنوات الماضية على إنتاج النفط فقط، على الرغم من وجود قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، مبينة أن وزارتي المالية والتخطيط، والوزارات الساندة، واللجنة المالية، وضعت دراسة واستراتيجية جديدة للموازنة الجديدة.

وأضافت، أن المشاكل التي ستواجه إقرار الموازنة في مخصصات المحافظات المحررة التي صرفت لها مبالغ في الموازنة الحالية، لكن يصل إليها سوى خمسين بالمئة فقط من حصة كل محافظة.

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