الكعبي يهنئ الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبة الذكرى 73 لتأسيسه

2019/08/16 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، برقية تهنئة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبة الذكرى الـ 73 لتأسيسه .

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