2019/08/16 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها بتنفيذ حملة تفتيش في مناطق منتخبة بحثا عن مطلوبين ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة .واكد قائد العمليات الفريق الركن قاسم جاسم نزال في بيان ” ان الحملة تأتي لالقاء القبض ، وفق مذكرات قضائية ، على المطلوبين بتهم جنائية وارهابية وعلى تجار المخدرات وعصابات الخطف ، ومصادرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تنفذ حملة تفتيش ودهم بحثا عن المطلوبين ومصادرة السلاح غير المرخص) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تنفذ حملة تفتيش ودهم بحثا عن المطلوبين ومصادرة السلاح غير المرخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).