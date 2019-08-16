مقترح لهيئة إستشارية عراقية في لندن لتأسيس بيت الخبراء ببغداد

2019/08/16 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الهيئة الإستشارية العراقية للإعمار والتطوير في لندن، مقترح لتأسيس "بيت الخبراء" في بغداد، ليكون بادرةً من أجل الإصلاح والبناء، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، لإستضافة العلماء والخبراء العراقيين المتواجدين في جميع أنحاء العالم، ومن ذوي الإختصاصات المختلفة في مجالات العلوم والثقافة والآداب والفنون، والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة العلمية والثقافية العالية والنزاهة، الذين قدموا خلال مسيرتهم خدمات جليلة للعراق والبلدان الأخرى، ويتم إختيارهم وفق معايير علمية تحددها لجنة عليا مشتركة من الخبراء العراقيين من داخل العراق وخارجه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بعيداً عن المحسوبيات الحزبية والدينية والطائفية والمذهبية، على أن تتم دعوتهم وإستضافتهم على نفقة الدولة ولفترات محددة.وذكر الامين العام للهيئة رؤوف محمد علي الأنصاري، انه "ستوجه جُلّ إهتمامات العلماء والخبراء وبالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والإعمار في العراق وفروعه في المحافظات العراقية المقترح إستحداثها بالقيم الإنسانية والعلمية والثقافية والعلاقات البشرية، وتعمل على توسيع مدارك الفكر الإنساني وترسيخه، ورفد جميع مؤسسات الدولة بكافة التخصصات العلمية والمعرفية، والإستفادة من الطاقات البشرية الهائلة، لاسيما خريجي الجامعات والمعاهد".

واضاف "سيكون وجود العلماء والخبراء العراقيين المغتربين في العراق يساهم في تعميق التعاون ووسيلة للتعارف والتواصل بينهم وبين أقرانهم من الخبراء والأكاديميين العراقيين في الداخل والتعرف على أحدث ما توصلت إليه دول العالم الرائدة والأكثر تقدماً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعارف، والإستفادة منها في التنمية والإعمار".

واشار الانصاري الى انه "من أهم مهام اللجنة العليا المشتركة من الخبراء العراقيين من داخل العراق وخارجه هي:

أولاً: تقديم دراسات دورية الى مجلس الوزراء، أو تقوم اللجنة العليا المشتركة بإعداد دراسات في مواضيع تُكلّف بها من قبل مجلس الوزراء من أجل إصلاح وتحديث الجهاز الاداري الحكومي والعمل على تطويره وتحسينه.

ثانياً: تقوم اللجنة العليا المشتركة من الخبراء بتشكيل لجان متخصصة من أجل تقييم مؤسسات الدولة المختلفة وإبراز نقاط القوة والضعف فيها، وإيجاد الحلول والمقترحات العلمية الناجعة وتقديمها الى رئيس مجلس الوزراء من أجل إصدار تعليماته لتصحيحها.

ثالثاً: يستأنس برأي اللجنة العليا المشتركة من الخبراء عند إختيار أعضاء المجمع العلمي العراقي الذين يتم إختيارهم بموجب قانون المجمع العلمي العراقي.

رابعاً: إلقاء محاضرات مجانية على طلبة الدراسات العليا وخاصةً في الإختصاصات النادرة".

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