كمارك تضبط 20 الف يورو داخل حفاظتين

2019/08/16 | 18:38

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بغداد :سومر نيوز

خبَأ مسافر نزل في مطار مدينة شتوتغارت الألمانية مبلغ 20 ألف يورو في حفاضتي أطفال غير مستخدمتين.

وكان ...

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