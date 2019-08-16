باكستان.. مقتل شقيق زعيم طالبان في انفجار بمسجد

2019/08/16 | 18:38

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بغداد:سومر نيوز

قال مصدران من حركة طالبان إن شقيق زعيم حركة طالبان الأفغانية هيبة الله أخونزاده كان بين أربعة أشخاص على...

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