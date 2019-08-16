2019/08/16 | 18:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
باكستان.. مقتل شقيق زعيم طالبان في انفجار بمسجد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
قال مصدران من حركة طالبان إن شقيق زعيم حركة طالبان الأفغانية هيبة الله أخونزاده كان بين أربعة أشخاص على...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
باكستان.. مقتل شقيق زعيم طالبان في انفجار بمسجد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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