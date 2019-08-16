اللواء 28 بالحشد يحبط محاولة تسلل لداعش شمال شرق ديالى

2019/08/16 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوة من الحشد الشعبي، الجمعة، محاولة تسلل لداعش شمال شرق ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 28 بالحشد الشعبي احبطت تسللا لعناصر داعش حاولت الدخول الى قرية دكه حاج ابراهيم بين ناحية جلولاء وكلار شمال شرق ديالى، اذ قامت قوة من اللواء 28 بالحشد الشعبي بافشال عملية

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