2019/08/16 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس الهيئة العامة للكمارك عن ضبط كمية من الادوية البشرية ومواد طبية بصحبة مسافر اجنبي (صيني الجنسية) كان يروم إدخالها للبلد عبر صالات المسافرين في مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد .وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجهات الساندة في مطار البصرة الدولي فيما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط أدوية ومواد طبية لدى مسافر أجنبي في البصرة وكالة خطوة برس.

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