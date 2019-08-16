الدفاع العراقية تعترف بهروب إرهابيين من “داعش” بعد عملية الباغوز

2019/08/16 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد المتحدث باسم وزارة #الدفاع اللواء #تحسين_الخفاجي، اليوم الجمعة، أن المعركة مع تنظيم “#داعش” في البلاد، #استخباراتية بحتة، وتمكن عدد من الإرهابيين الهرب بعد معركة “#الباغوز”.[…]

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