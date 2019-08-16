السيد نصرالله:حرب تموز 2006 كانت مكملة للغزو الأميركي للعراق وأفغانستان

2019/08/16 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الجمعة، حرب تموز في عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، بانها كانت مكملة للغزو الأميركي للعراق وأفغانستان.وقال نصر الله في كلمة له خلال الذكرى الـ13 لحرب تموز 2006، إن “حرب تموز 2006 لم تكن إسرائيلية فقط بل إسرائيل كانت مجرد أداة فيها”، مبيناً أن “الحرب

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