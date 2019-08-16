بشير الحداد يهنئ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة الذكرى 73 لتأسيسه

2019/08/16 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير الحداد خالص التهاني والتبريكات الى السيد الرئيس مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونائب رئيس الحزب السيد نيجيرفان البارزاني، والمكتب السياسي وقيادة الحزب وكوادره المناضلة،بمناسبة الذكرى السنوية (73) لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، متمنياً سيادته دوام التوفيق والازدهار والتقدم لهذا الحزب المناضل الذي جسد آمال وتطلعات الشعب الكوردي.

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