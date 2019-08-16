بارزاني ينفي انباء عن عقد مصالحة بين حزب العمال وتركيا

2019/08/16 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل / خطوة برس نفى مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان السابق اليوم الجمعة الانباء عن سعيه عقد مصالحة بين حزب العمال وتركيا.وقال بيان لمكتبه الاعلامي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تناولت بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده ان الرئيس مسعود بارزاني المح اثناء زيارته لبعض القرى المتاخمة للحدود مع تركيا بانه (مستعد لعقد مصالحة بين

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