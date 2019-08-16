اعتقال اثنين من أبرز ممولي داعش في تلال حمرين

2019/08/16 | 18:52

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بغداد اليوم _ ديالى

اعلن مجلس محافظة ديالى، الجمعة، اعتقال اثنين من "أبرز" ممولي تنظيم داعش في تلال حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة نفذت عملية نوعية في محيط تلال حمرين (59كم شمال شرق بعقوبة) أسفرت عن اعتقال أثنين من أبرز ممولي تنظيم داعش".

وأضاف الحسيني، أن "عملية الاعتقال جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة".

بغداد اليوم- البصرة

وجه قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم جاسم، الجمعة، بنصب “سيطرات مفاجئة“ لفرض هيبة الدولة في المحافظة.

وقال قيادة عمليات البصرة، في بيان، أن "قطعاتها باشرت بتنفيذ أمر العمليات الخاص بتفتيش مناطق منتخبة ح

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن مركز العمليات المشترك حول المنطقة الآمنة في سوريا، سيبدأ بعمله الأسبوع المقبل.

وقال أكار، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، وتابعتها (بغداد اليوم)، "لا

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، أن المعركة مع تنظيم داعش في البلاد، استخباراتية بحتة.

ونقلت محطة "سكاي نيوز عربية"، عن الخفاجي قوله، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الحملة ال

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