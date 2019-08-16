أوبك متشائمة من سوق النفط في الثلث الأخير للعام الحالي

2019/08/16 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أبدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الجمعة، رؤية متشائمة لسوق الخام في الفترة المتبقية من عام 2019، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، فيما سلطت الضوء على تحديات 2020 في الوقت الذي يضخ فيه المنتجون المنافسون المزيد من الخام.

وذكرت المنظمة في تقرير شهري، خفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019 بمقدار 40 ألف برميل يوميا وأشارت إلى أن السوق ستسجل فائضا طفيفا في 2020، بحسب وسائل إعلام غربية.

والتوقعات المتشائمة التي ترجع إلى تباطؤ الاقتصاد في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قد تعزز مبررات "أوبك" وحلفاء مثل روسيا للإبقاء على سياسة خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار.

وقالت المنظمة في التقرير "بينما تبدو توقعات العوامل الأساسية للسوق متشائمة نوعا ما لبقية العام، بالنظر إلى ضعف النمو الاقتصادي، والمشكلات التجارية العالمية الجارية وتباطؤ نمو الطلب على النفط، يظل من المهم المتابعة الوثيقة للتوازن بين العرض والطلب ودعم استقرار السوق في الأشهر المقبلة".

وأشارت إلى أن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.41 مليون برميل يوميا العام المقبل بانخفاض 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة مع العام الحالي، لكنها رفعت توقعات 2020 بمقدار 140 ألف برميل يوميا مقارنة مع التوقعات الصادرة في الشهر الماضي.

ومددت "أوبك" وحلفاؤها في تموز المنصرم، اتفاقا لخفض الإنتاج حتى آذار 2020، مشيرين إلى الحاجة لتفادي ارتفاع المخزونات مما قد يؤثر سلبا على الأسعار.

وقالت إن إنتاجها النفطي في تموز انخفض 246 ألف برميل يوميا إلى 29.61 مليون برميل يوميا مع تعزيز السعودية لخفض الإنتاج أكثر مما يتطلبه الاتفاق، وعلى الرغم من هذا، ما زال إنتاج "أوبك" يزيد عن مستوى الطلب المتوقع في 2020.

ويشير التقرير إلى أنه سيكون هناك فائض في المعروض في 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك ضخ النفط بالمعدل المسجل في تموز وظلت بقية العوامل متساوية.

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