21 فرقة لملاحقة الكلاب السائبة في ذي قار

2019/08/16 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت إدارة المستشفى البيطري بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، أنها باشرت بحملة لملاحقة الكلاب السائبة في مركز المحافظة واقضيتها.

وذكر مدير المستشفى عماد ذياب، في تصريح لـ"الغد برس"، أن "كوادر المشفى باشرت بحملة كبيرة للقضاء على الكلاب السائبة في مركز المحافظة والاقضية والنواحي التابعة له"، لافتا إلى أن "الحملة انطلقت في مركز المحافظة على تبدأ الأسبوع المقبل في اقضية ونواحي المحافظة".

وبين، أن "الحملة يشارك فيها 21 فريقا على مستوى المحافظة وسيتم استخدام طلق الصجم فيها للقضاء على الكلاب"، مشيرا إلى أن" المبالغ المالية المخصصة لها بلغت اربعة ملايين دينار فقط!".

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