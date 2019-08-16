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شاهد بالفيديو.. المالية النيابية: موازنة 2020 استثمارية اكثر مما هي تشغيلية


شاهد بالفيديو.. المالية النيابية: موازنة 2020 استثمارية اكثر مما هي تشغيلية
2019/08/16 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: egv14U0rIyE

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