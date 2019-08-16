عمليات الجزيرة لـ

2019/08/16 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اكد قائد عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار اللواء الركن قاسم المحمدي، اليوم الجمعة، ان خلايا ارهابي داعش لا يستطيعون السيطرة على شبر واحد من

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