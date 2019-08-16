2019/08/16 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أظهرت تحاليل علمية نشرت نتائجها الصحف الإيطالية خلال الأسبوع الراهن أن الحصبة مسؤولة بجزء كبير عن نفوق حوالى 40 حوتا منذ مطلع السنة قبالة شواطئ توسكانة، إلا أن مواد كيميائية قد تكون أضعفت أيضا نظامها المناعي.وتزيل نتائج التحاليل التي أجرتها منطقة توسكانة بعض الغموض عن النفوق الجماعي هذا.وتظهر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحصبة تقتل عشرات الحيتان قبل 8 ساعات المركز الخبري الوطني.

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