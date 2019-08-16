2019/08/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في المثنى، اليوم الجمعة، عن السيطرة على حريق في بستان بمنطقة الزفات في قضاء الرميثة.وقال مدير الدفاع المدني في المثنى العميد محمد جاسم في حديث له , أن فرق الإطفاء في مركز الرميثة تمكنت من السيطرة على الحادث وتحجيمه ومنع وصول النيران إلى باقي البساتين والدور السكنية القريبة.وأشار جاسم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق إندلع داخل بستان في المثنى النعيم نيوز.

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