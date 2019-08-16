النوارس تحط رحالها في الدار البيضاء

2019/08/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان المهداوي / الدار البيضاء حطت النوارس رحالها بعد عناء سفر طويل دام اكثر من 17ساعه بين الانتظار والطيران في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب حيث سيخوض غمار المنافسة غداً اولى مبارياته امام نادي من الصومال .وكان باستقبال الوفد الرئيس السابق لنادي الطلبه الشيخ عبدالسلام الكعود وبعض من أركان السفارة يتقدمهم

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