2019/08/16 | 19:01

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انقرة تعلن موعد بدء مركز العمليات المشتركة لما تسمى بـ "المنطقة الآمنة"

اعلن وزير الدفاع التركي ان مركز العمليات المشتركة حول ( ماتسمى

بالمنطقة الآمنة ) سيبدأ بعمله الأسبوع المقبل .

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