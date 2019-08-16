الكشف عن وحدة عسكرية أمريكية تتحرك في العراق لا تطالها الرقابة ومخولة بإطلاق النار

2019/08/16 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة عربية، اليوم الجمعة، عن خفايا وحدة عسكرية أمريكية تدعى "وحدة المهام" وظيفتها حماية طواقم السفارة الأمريكية لدى بغداد، مشيرًا الى أن هذه القوة تتحرك داخل المدن العراقية "لا تطالها الرقابة" ومخولة بإطلاق الذخيرة الحية.

وخلافاً لباقي السفارات والبعثات الأجنبية في العراق، فإن طواقم السفارة الأميركية في بغداد، باتت تمتلك قوة هي الأكبر بين نظيراتها، تُعرف باسم "وحدة المهام الأميركية"، وهو الاسم المتداول على الأقل لدى العراقيين.وأشارت الصحيفة الى أن المسؤولين الأمريكيين لا يناقشون ولا يتطرقون للقوات المكلفة بحماية الأمريكيين العاملين في العراق على الصعيد الإعلامي، التي زاد عديدها وتجهيزها منذ التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة، قبل نحو شهرين إلى الضعف، حسبما أعلن مسؤول عراقي.وأضاف هذا المسؤول بحسب الصحيفة أنها "قوة مخولة باستخدام الذخيرة الحية والرد على مختلف التهديدات التي قد تطاول أفراد البعثة الدبلوماسية الأميركية أو الرعايا الاميركيين في العراق، العاملين في برامج تثبيت استقرار المدن العراقية المحررة أو المشاركة ببعض عمليات تأهيل البنى التحتية فيها كقطاعي الصحة والتعليم".

انتهى.ص.هـ.ح.

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