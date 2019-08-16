استهداف منزلاً برمانتين يدويتين بسبب امرأة في ديالى

2019/08/16 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بأن مجهولين استهدفوا منزلاً برمانتين يدويتين بناحية ابي صيدا في ديالى.

وقال المصدر، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “مجهولين استهدفوا منزلاً برمانتين يدويتين في احدى قرى منطقة الوقف بأطراف ناحية ابي صيدا في ديالى”.

واضاف، أن “العملية اسفرت عن اصابة شخص بجروح من عائلة المنزل المستهدف”، موضحاً أن “اسباب احادث يعود الى خلافات عائلية بسبب امرأة”.

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