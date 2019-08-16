مستشار عبد المهدي: العراق لعب دوراً رئيسياً بالإفراج عن الناقلة الإيرانية

2019/08/16 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف مستشار رئيس الوزراء حسين الهنين، الجمعة، عن لعب العراق دورا في اخلاء سبيل الناقلة النفطية الايرانية (غريس1)، التي كانت بريطانيا تحتجزها في جبل طارق.

وقال الهنين في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “العراق كان لاعبا رئيسيا في حل هذه الازمة، كونه صديقا للجميع، مما جعله عاملا موازنا ايجابيا وموثوقا به في العلاقات الدولية”.

وتابع “موضوع الناقلة كان محور النقاش بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والرئيس الايراني حسن روحاني، اثناء الزيارة المفاجئة له لطهران”.

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