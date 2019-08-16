القبض على (5) متهمين من متاجري ومتعاطي المخدرات في واسط

2019/08/16 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض على (5) متهمين من متاجري ومتعاطي الحبوب المخدرة والمخدرات

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