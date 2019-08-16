2019/08/16 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بإصابة مواطن بانفجار شمال شرقي المحافظة.وقال المصدر في حديث له ، إن ” مدنياً أصيب بجروح إثر انفجار قنبلة يدوية القيت على منزله بقرية أبو طابا في ناحية أبي صيدا شمال شرقي ديالى “.وأضاف ، أنه “تم نقل المصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج ، فيما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قنبلة يدوية تسبب بإصابة مواطن في ديالى النعيم نيوز.

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